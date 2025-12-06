Passagiere in Panik
Gepäckwagen fing auf Flughafen São Paulo Feuer
Am Flughafen der brasilianischen Metropole São Paulo ist ein Brand ausgebrochen. Ein Flugzeug wurde kurz vor dem Start evakuiert, unter den Passagierinnen und Passagieren brach Panik aus. Sie mussten die Maschine über die Fluggastbrücke und Notrutschen verlassen.
Der Vorfall ereignete sich laut der Fluggesellschaft LATAM bereits am Donnerstagabend (Ortszeit). Ein Gepäckwagen habe Feuer gefangen, während er beladen worden sei. Daraufhin löste der Rauch die Sicherheitsprotokolle aus. Im Flugzeug selbst war laut den Angaben kein Rauch. Die Passagierinnen und Passagiere wurden dennoch über Lautsprecher aufgefordert, die Maschine zu verlassen. Daraufhin sei kurz Panik ausgebrochen, sagte ein Reisender.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Brand:
Laut der Fluggesellschaft wurde die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. An Bord seien 269 Menschen gewesen, die auf andere Flüge in die Stadt Porto Alegre umgebucht wurden. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Warum der Gepäckwagen in Brand geriet, war zunächst unklar.
