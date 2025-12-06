Gepäckwagen fing auf Flughafen São Paulo Feuer

Der Vorfall ereignete sich laut der Fluggesellschaft LATAM bereits am Donnerstagabend (Ortszeit). Ein Gepäckwagen habe Feuer gefangen, während er beladen worden sei. Daraufhin löste der Rauch die Sicherheitsprotokolle aus. Im Flugzeug selbst war laut den Angaben kein Rauch. Die Passagierinnen und Passagiere wurden dennoch über Lautsprecher aufgefordert, die Maschine zu verlassen. Daraufhin sei kurz Panik ausgebrochen, sagte ein Reisender.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Brand: