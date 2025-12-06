Meta kauft Entwickler von KI-Rekorder zum Umhängen

Der US-Technologiekonzern Meta hat das für ein KI-gestütztes tragbares Aufnahmegerät bekannte Start-up Limitless übernommen. „Wir freuen uns, dass Limitless zu Meta kommt, um unsere Arbeit am Bau KI-fähiger Wearables zu beschleunigen“, erklärte ein Sprecher, ohne finanzielle Details zu nennen.
Als Wearables werden am Körper oder an der Kleidung getragene vernetzte Geräte wie smarte Armbanduhren bezeichnet. Das Aushängeschild von Limitless ist der Pendant, ein Aufnahmegerät in Form eines schwarzen Ansteckers, der über eine Halskette oder an der Kleidung befestigt wird und Gespräche aufnimmt.
Mit ihm ist es laut Limitless möglich, „sich an alles zu erinnern, was man im Laufe des Tages gesagt hat, von persönlichen Besprechungen bis hin zu spontanen Gesprächen“. Nach Bekanntgabe des Kaufs durch Meta wurde der Verkauf des Geräts ausgesetzt.
Die Firma war vor fünf Jahren gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado. Limitless hat laut dem Finanzportal Pitchbook bisher 33 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 28,3 Millionen Euro) an Wagniskapital eingesammelt, unter anderem von der Investmentgesellschaft Andreessen Horowitz und den Mitbegründern des KI-Entwicklers OpenAI, Sam Altman und Greg Brockman. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 wurde das Unternehmen mit 368 Millionen Dollar bewertet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.