Meta kauft Entwickler von KI-Rekorder zum Umhängen

Die Firma war vor fünf Jahren gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado. Limitless hat laut dem Finanzportal Pitchbook bisher 33 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 28,3 Millionen Euro) an Wagniskapital eingesammelt, unter anderem von der Investmentgesellschaft Andreessen Horowitz und den Mitbegründern des KI-Entwicklers OpenAI, Sam Altman und Greg Brockman. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 wurde das Unternehmen mit 368 Millionen Dollar bewertet.