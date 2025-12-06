Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Limitless geschluckt

Meta kauft Entwickler von KI-Rekorder zum Umhängen

Digital
06.12.2025 13:37
Mit dem KI-Anstecker soll es möglich sein, „sich an alles zu erinnern, was man im Laufe des ...
Mit dem KI-Anstecker soll es möglich sein, „sich an alles zu erinnern, was man im Laufe des Tages gesagt hat“.(Bild: limitless.ai)

Der US-Technologiekonzern Meta hat das für ein KI-gestütztes tragbares Aufnahmegerät bekannte Start-up Limitless übernommen. „Wir freuen uns, dass Limitless zu Meta kommt, um unsere Arbeit am Bau KI-fähiger Wearables zu beschleunigen“, erklärte ein Sprecher, ohne finanzielle Details zu nennen.

0 Kommentare

Als Wearables werden am Körper oder an der Kleidung getragene vernetzte Geräte wie smarte Armbanduhren bezeichnet. Das Aushängeschild von Limitless ist der Pendant, ein Aufnahmegerät in Form eines schwarzen Ansteckers, der über eine Halskette oder an der Kleidung befestigt wird und Gespräche aufnimmt.

Mit ihm ist es laut Limitless möglich, „sich an alles zu erinnern, was man im Laufe des Tages gesagt hat, von persönlichen Besprechungen bis hin zu spontanen Gesprächen“. Nach Bekanntgabe des Kaufs durch Meta wurde der Verkauf des Geräts ausgesetzt.

Die Firma war vor fünf Jahren gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado. Limitless hat laut dem Finanzportal Pitchbook bisher 33 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 28,3 Millionen Euro) an Wagniskapital eingesammelt, unter anderem von der Investmentgesellschaft Andreessen Horowitz und den Mitbegründern des KI-Entwicklers OpenAI, Sam Altman und Greg Brockman. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 wurde das Unternehmen mit 368 Millionen Dollar bewertet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
136.671 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.190 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.527 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Digital
Forscher warnen:
Medizinische Influencer-Tipps oft risikobehaftet
Limitless geschluckt
Meta kauft Entwickler von KI-Rekorder zum Umhängen
25.000 Euro Schaden
„Insolvenz-Schnäppchen“ musste Chef teuer bezahlen
Über 10.000 Euro weg
Betrüger täuschten Hilfe vor und leerten Konten
Arbeitet noch mit 88
Dieser Amerikaner wurde über Nacht zum Millionär

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf