Garagenzwist: Pfusch oder grüne Lösung für Grätzl

Online-Petition gegen zusätzliche Garage

Rückblick: Im Oktober wurde im Stadtsenat der Bau einer neuen Hochgarage für die Tabakfabrik beschlossen. Für Piovesan – selbst Anrainerin – ein absolutes No-Go: Sie warnte vor negativen Folgen für das bereits verkehrsbelastete Grätzl, würden ihrer Meinung nach die Petzold- und Holzstraße sowie die Lederergasse durch die Garage noch mehr zu Durchzugs- und Zubringerrouten werden.