Todesfahrt unter Alkohol: Haftstrafe für Lenker

Junge Frau erlag ihren schweren Verletzungen

Am Landesgericht St. Pölten zeigte sich der Niederösterreicher zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung geständig. Als es am Nachmittag des 27. September gegen 16.30 Uhr in Walpersdorf einen „Riesenknall“ gemacht habe, sei er sofort ausgestiegen, um nachzusehen. Vor ihm auf der Straße lag die 20-Jährige, schwer verletzt. „Ich habe sofort mit der Reanimation begonnen“, so der 41-Jährige. Doch es half nichts. Die junge Frau erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Der Alkolenker selbst erlitt bei dem Frontalcrash eine Gehirnerschütterung sowie einige Frakturen.