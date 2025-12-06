Gefeuerter Trainer sitzt doch auf der Sturm-Bank

Turbulente Tage in Schwarz-weiß. Donnerstagabend kochte die Gerüchteküche über. Krisensitzung des Sturm-Vorstandes, Jürgen Säumel werde Sonntag im Derby gegen den GAK nicht mehr auf der Bank sitzen, hörte man. Doch der Steirer saß Freitag wie immer bei der obligaten Pressekonferenz vor Heimspielen auf dem Podium. Ruhig, unaufgeregt. Nur die Augenringe ließen erahnen, dass lange Arbeitstage hinter dem Sturm-Trainer liegen. Donnerstag hat er eine interne Besprechung mit seinen Trainern gehabt, dazu viele Gespräche und Analysen mit der Mannschaft nach der Tirol-Pleite.