Im Derby aus der Krise

Gefeuerter Trainer sitzt doch auf der Sturm-Bank

Steiermark
06.12.2025 12:30
Ob Otar Kiteishvili im Derby Sonntag auflaufen kann, ist noch ungewiss.
Ob Otar Kiteishvili im Derby Sonntag auflaufen kann, ist noch ungewiss.(Bild: Sepp Pail)

In Krisenzeiten haben Fake News Hochsaison! Sturm kann ein Lied davon singen, die Ablöse von Jürgen Säumel war laut „Insidern“ quasi schon beschlossen. Doch der aktuelle Meistertrainer sitzt Sonntag (17) im Derby gegen den GAK auf der Bank. Und brennt auf das Duell gegen den Stadtrivalen: „Das wichtigste und emotionalste Spiel im ganzen Jahr.“ 

0 Kommentare

Turbulente Tage in Schwarz-weiß. Donnerstagabend kochte die Gerüchteküche über. Krisensitzung des Sturm-Vorstandes, Jürgen Säumel werde Sonntag im Derby gegen den GAK nicht mehr auf der Bank sitzen, hörte man. Doch der Steirer saß Freitag wie immer bei der obligaten Pressekonferenz vor Heimspielen auf dem Podium. Ruhig, unaufgeregt. Nur die Augenringe ließen erahnen, dass lange Arbeitstage hinter dem Sturm-Trainer liegen. Donnerstag hat er eine interne Besprechung mit seinen Trainern gehabt, dazu viele Gespräche und Analysen mit der Mannschaft nach der Tirol-Pleite.

