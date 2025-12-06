Gefeuerter Trainer sitzt doch auf der Sturm-Bank

In Krisenzeiten haben Fake News Hochsaison! Sturm kann ein Lied davon singen, die Ablöse von Jürgen Säumel war laut „Insidern“ quasi schon beschlossen. Doch der aktuelle Meistertrainer sitzt Sonntag (17) im Derby gegen den GAK auf der Bank. Und brennt auf das Duell gegen den Stadtrivalen: „Das wichtigste und emotionalste Spiel im ganzen Jahr.“
Turbulente Tage in Schwarz-weiß. Donnerstagabend kochte die Gerüchteküche über. Krisensitzung des Sturm-Vorstandes, Jürgen Säumel werde Sonntag im Derby gegen den GAK nicht mehr auf der Bank sitzen, hörte man. Doch der Steirer saß Freitag wie immer bei der obligaten Pressekonferenz vor Heimspielen auf dem Podium. Ruhig, unaufgeregt. Nur die Augenringe ließen erahnen, dass lange Arbeitstage hinter dem Sturm-Trainer liegen. Donnerstag hat er eine interne Besprechung mit seinen Trainern gehabt, dazu viele Gespräche und Analysen mit der Mannschaft nach der Tirol-Pleite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.