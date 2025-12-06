Wieder Großaufgebot von Cobra im Mühlviertel!

Böse Erinnerungen kommen gerade im Mühlviertel wieder in die Höhe. Denn ausgerechnet in jener Region, wo vor einem Jahr die Suche nach dem Doppelmörder Roland Drexler für Verunsicherung gesorgt hatte, läuft wieder ein Polizei-Großeinsatz. Gegen 14.30 wurde eine verletzte Person ins Spital eingeliefert.
Zahlreiche Streifenwagen, dazu die Cobra samt Panzerwagen und auch das Rote Kreuz – in Neufelden im Mühlviertel ist ein Großeinsatz im Gange. Kurz vor 13 Uhr waren die Spezialeinheiten mit Höllentempo und Blaulicht über die Rohrbacher Bundesstraße in den Nordwesten Oberösterreichs gerast. Ein Bild wie etwas mehr vor einem Jahr. Und auch der Einsatzort ist fast der gleiche.
Mutmaßlich bewaffnet
Diesmal mussten die Einsatzkräfte nicht nach Altenfelden, sondern nach Neufelden, auf der anderen Seite der B 127. Hintergrund ist laut aktueller Lagemeldung ein Mann, der möglicherweise bewaffnet ist. Von ihm soll aber für andere derzeit keine Gefährdung ausgehen. Der Großeinsatz ist wegen der mutmaßlichen Bewaffnung ausgerufen worden, heißt es bei der Exekutive.
Mann verletzt ins Spital
Angehörige hätten sich um den Mühlviertler Sorgen gemacht und die Polizei gerufen. Diese hofft, die Lage rasch deeskalierend unter Kontrolle bringen zu können. Gegen 14.30 Uhr wurde dann eine verletzte Person aus Neufelden, per Notarzt und in Begleitung der Polizei in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um den Mann. Die Verletzung dürfte nicht lebensbedrohlich sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.