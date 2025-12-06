Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahr nach Doppelmord

Wieder Großaufgebot von Cobra im Mühlviertel!

Oberösterreich
06.12.2025 13:43
Wie vor einem Jahr in Altenfelden, steht der Panzerwagen der Cobra jetzt im gegenüberliegenden ...
Wie vor einem Jahr in Altenfelden, steht der Panzerwagen der Cobra jetzt im gegenüberliegenden Neufelden im Einsatz(Bild: Gerald Schwab)

Böse Erinnerungen kommen gerade im Mühlviertel wieder in die Höhe. Denn ausgerechnet in jener Region, wo vor einem Jahr die Suche nach dem Doppelmörder Roland Drexler für Verunsicherung gesorgt hatte, läuft wieder ein Polizei-Großeinsatz. Gegen 14.30 wurde eine verletzte Person ins Spital eingeliefert.

0 Kommentare

Zahlreiche Streifenwagen, dazu die Cobra samt Panzerwagen und auch das Rote Kreuz – in Neufelden im Mühlviertel ist ein Großeinsatz im Gange. Kurz vor 13 Uhr waren die Spezialeinheiten mit Höllentempo und Blaulicht über die Rohrbacher Bundesstraße in den Nordwesten Oberösterreichs gerast. Ein Bild wie etwas mehr vor einem Jahr. Und auch der Einsatzort ist fast der gleiche.

Mutmaßlich bewaffnet
Diesmal mussten die Einsatzkräfte nicht nach Altenfelden, sondern nach Neufelden, auf der anderen Seite der B 127. Hintergrund ist laut aktueller Lagemeldung ein Mann, der möglicherweise bewaffnet ist. Von ihm soll aber für andere derzeit keine Gefährdung ausgehen. Der Großeinsatz ist wegen der mutmaßlichen Bewaffnung ausgerufen worden, heißt es bei der Exekutive.

Lesen Sie auch:
Auch Roland Drexler bekam noch eine Verabschiedung. Zu den Begräbnissen von Josef Hartl und ...
Krone Plus Logo
Mutter des Amok-Jägers
„Mein Roland war doch kein eiskalter Killer!“
18.12.2024
Krone Plus Logo
Ein Jahr nach Drexler
„Grabschändung“ reißt Wunden um Amok-Jäger auf
23.10.2025

Mann verletzt ins Spital
Angehörige hätten sich um den Mühlviertler Sorgen gemacht und die Polizei gerufen. Diese hofft, die Lage rasch deeskalierend unter Kontrolle bringen zu können. Gegen 14.30 Uhr wurde dann eine verletzte Person aus Neufelden, per Notarzt und in Begleitung der Polizei in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um den Mann. Die Verletzung dürfte nicht lebensbedrohlich sein.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
Rotes Kreuz
Mühlviertel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
136.671 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.190 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.527 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Oberösterreich
Jahr nach Doppelmord
Wieder Großaufgebot von Cobra im Mühlviertel!
Kehrtwende?
Garagenzwist: Pfusch oder grüne Lösung für Grätzl
Damen ohne Bart
Frau Nikolaus ist heuer mit Chauffeurin unterwegs
Vier Verletzte
Auto überschlug sich auf der A1 gleich mehrmals
Aktion scharf
Fast 400 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf