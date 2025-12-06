Kurz vor Showdown: Ärger für zwei Formel-1-Piloten

Kurz vor dem großen Formel-1-Showdown in Abu Dhabi am Sonntag (ab 14 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) haben die beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll noch eine Strafe kassiert. Das Duo blieb einer Veranstaltung fern und muss dafür nun tief in die Tasche greifen.
Sowohl Ex-Weltmeister Alonso als auch Stroll verpassten das offizielle Fan-Forum in Abu Dhabi. Dabei ist eine Anwesenheit dort für alle Formel-1-Piloten und Teamchefs verpflichtend.
Nicht das erste verpasste Event
Das Duo blieb unentschuldigt fern und zog damit nicht nur den Zorn von Fans und Veranstaltern auf sich – sondern kassierten auch gleich eine Geldstrafe in Höhe von je 25.000 Euro.
15.000 Euro davon werden für einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgesetzt – sofern es keine weiteren Verstöße gibt. Schon am Donnerstag waren Alonso und Stroll unangenehm aufgefallen, als sie ein abschließendes Fahrerdinner, organisiert von Lewis Hamilton, verpasst hatten.
