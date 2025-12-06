Kurz vor Showdown: Ärger für zwei Formel-1-Piloten

Kurz vor dem großen Formel-1-Showdown in Abu Dhabi am Sonntag (ab 14 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) haben die beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll noch eine Strafe kassiert. Das Duo blieb einer Veranstaltung fern und muss dafür nun tief in die Tasche greifen.