Gräberkult zu Allerheiligen lässt Kassen klingeln

Klassisch natürlich und nicht zu bunt lassen die Burgenländer die Gräber ihrer Lieben auch heuer um Allerheiligen wieder bepflanzen. Nicht mehr nur die klassischen Stiefmütterchen oder Chrysanthemen kommen dabei zum Einsatz, wie Monika Metzner, stellvertretende Innungsmeisterin der Floristen in der Wirtschaftskammer Burgenland, weiß: „Am meisten setzen wir die Blumen in Farbfamilien wie Weiß-Grau-Rosa oder Gelb-Grün-Creme. Dabei verwenden wir die Pflanzen vermischt, sodass der Grabschmuck natürlich aussieht.“