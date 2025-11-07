Kritik an Eingriffen des Staates in Privatleben

Keine Urteilsstatistik im Jahresbericht der WKStA

Ein Blick auf die Verurteilungsstatistik der WKStA nährt die Behauptung von Kritikern, dass diese teils vorschnell oder überschießend agiere. Zumal Schäden, die durch Eingriffe in Grundrechte verursacht werden, irreversibel sind. Im vorletzten Jahresbericht führt die Behörde aus, dass 2023 zu 459 Beschuldigten die Einstellung des Ermittlungsverfahrens erfolgte. 152 Beschuldigte wurden angeklagt, in 54 Fällen gab es Schuldsprüche, für 86 Beschuldigte eine Diversion durch das Gericht. Es erfolgten 60 Freisprüche.

Spannend: Im aktuellen Jahresbericht sind Informationen zum Ausgang von Verfahren im Jahr 2024 gar nicht mehr enthalten. Laut WKStA sei eine Bilanz „kein Erfolgsfaktor“.