Israelische Soldaten töteten zwei Jugendliche (16)

Die israelische Armee veröffentlichte ein Video einer Überwachungskamera, auf dem zwei Menschen zu sehen sind, die einen brennenden Gegenstand über eine Mauer werfen. Die Mauer sieht so aus wie jene, die das Gebiet in der Nähe von Judeira von einer Straße trennt, die ausschließlich Israelis nutzen. Das Dorf Judeira liegt nördlich von Jerusalem im Westjordanland. Die Armee erklärte, zwei Menschen getötet zu haben, die in der Nacht Molotowcocktails geworfen hätten.