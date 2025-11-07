Eine Angeklagte sieht sich in der Opferrolle

„Ich habe nur gesagt, sie soll sich schleichen“

Die Frau zeichnet beim Prozess ein gänzlich anderes Bild. Ja, es habe im Februar Streit gegeben mit der Schwiegermutter. „Sie sagte meinem Mann, er soll mich schlagen“, so die Angeklagte. „Ich sagte, sie soll sich schleichen. Mehr nicht.“ Ihr Mann habe sie oft verhaut. Mit den Händen, Holzscheiten, einem Wasserkocher. Mit einer Pistole habe er sie erschießen wollen. „Bis meine Tochter gesagt hat, er soll das nicht tun.“