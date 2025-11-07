Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klimaticket

Dem Pendler zuliebe gibt es keinen höheren Tarif

Burgenland
07.11.2025 09:00
Niederösterreich und Burgenland legen sich quer: Die beiden Verkehrslandesräte Landbauer und ...
Niederösterreich und Burgenland legen sich quer: Die beiden Verkehrslandesräte Landbauer und Dorner stoppen den bundesweit angepeilten Preisanstieg bei den Klimatickets.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Das Burgenland drückt bei Preisanstieg für Klimatickets die Stopptaste.  

0 Kommentare

Wer die Öffis nutzt, muss schon bald teils deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mit 1. Jänner 2026 kommt auf viele Eltern und Berufspendler bundesweit erneut eine Teuerungswelle zu: Die Preise der Klimatickets erhöhen sich mitunter massiv. So wird etwa die Öffi-Jahreskarte in der Bundeshauptstadt Wien auf einen Schlag um satte 26 Prozent teurer.

Hoher Sprung
Das Klimaticket-Österreich macht ebenfalls einen Sprung von fast 19 Prozent nach oben und kostet in wenigen Wochen bereits 1400 Euro statt 1179,30 Euro wie ein Jahr zuvor. Auch der Selbstbehalt der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt klettert ab dem kommenden Schuljahr um zehn Euro auf 29,60 Euro, was Auswirkungen auf den Preis des VOR-Top-Jugendtickets haben wird.

„Wir machen nicht mit“
Gemeinsam beschreiten das Burgenland und Niederösterreich einen eigenen Weg. Dem Pendler und der Umwelt zuliebe wird auf eine Preissteigerung verzichtet. „Bei einem weiteren Anschlag auf die Geldbörsen unserer hart arbeitenden Steuerzahler und Leistungsträger, die jeden Tag auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, machen wir nicht mit“, sagt NÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Mit seinem burgenländischen Amtskollegen Heinrich Dorner (SPÖ) verkündet er daher, dass es beim „Klimaticket Region“ keine außerordentliche Preisanpassung geben wird. „Die Jahreskarte kostet auch per Jänner 2026 weiterhin 533 Euro“, erklären die beiden Politiker.

Angebot wird ausgebaut
Das Ticket ermöglicht die Nutzung aller Linien des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) in Niederösterreich und im Burgenland. „Wir haben mit vielen Neuerungen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt sind, das Öffi-Angebot flächendeckend ausgebaut. Bei den Fahrgästen kommt gut an, dass die Klimatickets auch für die Anrufsammeltaxis, die als Zubringer zu den Verkehrsknotenpunkten fungieren, genutzt werden können. So setzen wir weiterhin auf ein günstiges regionales Klimaticket für beide Bundesländer“, erklärt Dorner.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 13°
Symbol heiter
Güssing
1° / 11°
Symbol wolkig
Mattersburg
7° / 13°
Symbol heiter
Neusiedl am See
6° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Mehr Burgenland
Nach Wirbel
Horitschon: Ortschef wehrt Vorwürfe ab
Wegen Turnschuhen
Entlassen aus der Haft, und rein ins Gefängnis
Tier-Drama auf Koppel
Vergiftet: Qualvolles Ende dauerte drei Stunden
Bei Dämmerung
Aktuell schlagen Einbrecher wieder öfter zu
Genussmesse Oberwart
Wo Leidenschaft auf puren Geschmack trifft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf