Dem Pendler zuliebe gibt es keinen höheren Tarif

„Wir machen nicht mit“

Gemeinsam beschreiten das Burgenland und Niederösterreich einen eigenen Weg. Dem Pendler und der Umwelt zuliebe wird auf eine Preissteigerung verzichtet. „Bei einem weiteren Anschlag auf die Geldbörsen unserer hart arbeitenden Steuerzahler und Leistungsträger, die jeden Tag auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, machen wir nicht mit“, sagt NÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Mit seinem burgenländischen Amtskollegen Heinrich Dorner (SPÖ) verkündet er daher, dass es beim „Klimaticket Region“ keine außerordentliche Preisanpassung geben wird. „Die Jahreskarte kostet auch per Jänner 2026 weiterhin 533 Euro“, erklären die beiden Politiker.