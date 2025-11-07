Relegation 1995 gegen Linz als Rieder Glanzstück

„Haben keine Angst“

„Wir hatten damals keinen Druck, keiner erwartete den Aufstieg, das half uns“, erinnert sich Rieds heutiger Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger. Legendär auch die Worte des damaligen Ried-Chefs Franz Mairinger nach dem Aufstieg: „Wir haben auch vor der ersten Liga keine Angst, sind froh, dort ein Jahr mitspielen zu dürfen. Wenn wir dann wieder runterkommen, kein Problem.“ Inzwischen hat Ried 24 Erstliga-Jahre auf dem Buckel und trifft am Samstag in der Bundesliga auf den FC Blau-Weiß Linz.