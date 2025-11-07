Vorteilswelt
Legendäres Derby

Relegation 1995 gegen Linz als Rieder Glanzstück

Oberösterreich
07.11.2025 18:00
Klaus Roitinger (re.) einst als Ried-Erfolgstrainer.
Klaus Roitinger (re.) einst als Ried-Erfolgstrainer.

Gegen Blau-Weiß-Vorgänger FC Linz glückte 1995 Rieds erstmaliger Erstliga-Aufstieg. Das legendäre Relegationsduell gilt dabei als Glanzstück in der Geschichte der Innviertler, die ein Video dazu just vorm OÖ-Derby am Samstag aus dem Archiv ausgruben.

„Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ Mit dem Volkslied begrüßte im Juni 1995 ein ORF-Beitrag die damals noch relativ unbekannte SV Ried als Erstliga-Aufsteiger und nannte den Klub „Kaffee- und Kuchenverein“.

An dem sich zuvor in der Erstliga-Relegation aber Blau-Weiß-Vorgänger FC Linz verschluckt hatte. Es waren bis heute die legendärsten Duelle zwischen den schwarz-grünen Innviertler und blau-weißen Linzer Fußballfarben. Hinter letzten verbarg sich damals ein Profi-Team. Fußball-Ried dagegen bestand nach vier Zweitliga-Jahren mit fünf Ausnahmen nur aus Amateuren.

Drei Elfertore von Goran Stanisavljevic
Womit die Favoritenrolle klar war: Der Underdog aber siegte in Linz 2:0 und drei Tage später daheim 1:0. Dank dem dritten Elfertor von Goran Stanisavljevic, dessen erste zwei Versuche Referee Stuchlik wiederholen hatte lassen.

Welch‘ Sensation!

Nur nicht für Ried!

„Haben keine Angst“
„Wir hatten damals keinen Druck, keiner erwartete den Aufstieg, das half uns“, erinnert sich Rieds heutiger Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger. Legendär auch die Worte des damaligen Ried-Chefs Franz Mairinger nach dem Aufstieg: „Wir haben auch vor der ersten Liga keine Angst, sind froh, dort ein Jahr mitspielen zu dürfen. Wenn wir dann wieder runterkommen, kein Problem.“ Inzwischen hat Ried 24 Erstliga-Jahre auf dem Buckel und trifft am Samstag in der Bundesliga auf den FC Blau-Weiß Linz. 

