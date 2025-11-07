Alaba bei Real wieder im Mannschaftstraining

„Wir müssen schauen, ob ...“

„Wir müssen schauen, ob es sich bei ihm für das zweite Spiel ausgehen könnte. Er ist noch nicht im Mannschaftstraining, aber die Chance auf einen Einsatz gegen Bosnien besteht auf jeden Fall“, erklärte Rangnick bei der Kadernominierung. Real spielt am Sonntag gegen Rayo Vallecano, die Madrilenen führen aktuell die Tabelle an.