Alaba bei Real wieder im Mannschaftstraining

David Alaba ist bei Real Madrid laut spanischen Medienberichten am Freitag wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Österreichs Teamspieler war seit knapp drei Wochen außer Gefecht, nachdem er sich im Spiel gegen Getafe eine Wadenverletzung zugezogen hatte. Von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wurde Alaba in dieser Woche trotzdem für die abschließenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Zypern (15. November) und Bosnien-Herzegowina (18. November) einberufen.
„Wir müssen schauen, ob ...“
„Wir müssen schauen, ob es sich bei ihm für das zweite Spiel ausgehen könnte. Er ist noch nicht im Mannschaftstraining, aber die Chance auf einen Einsatz gegen Bosnien besteht auf jeden Fall“, erklärte Rangnick bei der Kadernominierung. Real spielt am Sonntag gegen Rayo Vallecano, die Madrilenen führen aktuell die Tabelle an.
