Wettlauf mit Zeit

Alaba bei Real wieder im Mannschaftstraining

Fußball International
07.11.2025 17:25
David Alaba
David Alaba

David Alaba ist bei Real Madrid laut spanischen Medienberichten am Freitag wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. 

Österreichs Teamspieler war seit knapp drei Wochen außer Gefecht, nachdem er sich im Spiel gegen Getafe eine Wadenverletzung zugezogen hatte. Von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wurde Alaba in dieser Woche trotzdem für die abschließenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Zypern (15. November) und Bosnien-Herzegowina (18. November) einberufen.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den Kader für die anstehenden WM-Quali-Spiele bekannt gegeben. 
Rangnick gibt bekannt
Mit Neuling: Dieser ÖFB-Kader soll WM-Ticket lösen
04.11.2025
Abschied schon fix
Wechselt David Alaba nur wegen der WM in die USA?
03.11.2025

„Wir müssen schauen, ob ...“
„Wir müssen schauen, ob es sich bei ihm für das zweite Spiel ausgehen könnte. Er ist noch nicht im Mannschaftstraining, aber die Chance auf einen Einsatz gegen Bosnien besteht auf jeden Fall“, erklärte Rangnick bei der Kadernominierung. Real spielt am Sonntag gegen Rayo Vallecano, die Madrilenen führen aktuell die Tabelle an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
