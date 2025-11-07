Verkauf von Wiener Lukoil-Auslandstochter gestoppt

Bei der Gunvor Group Ltd. handelt es sich um einen großen internationalen Ölhändler mit Sitz in Nikosia auf Zypern und einer Firmenzentrale in Genf. Der Konzern selbst wurde 2000 vom Schweden Torbjörn Törnqvist und dem finnisch-russischen Doppelstaatsbürger Gennadi Timtschenko gegründet. Nachdem Timtschenko, der als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, im Zusammenhang mit der russischen Annexion der Krim 2014 auf eine US-Sanktionsliste kam, verkaufte er seine Anteile an Törnqvist. Letzterer soll laut Medienberichten weiterhin mehr als 80 Prozent an Gunvor halten.