Trennungsgerüchte! Spielerfrau postet Nacktfoto

„Damit riskiert sie eine Sperre bei Instagram“, schreibt die englische Sun zum heißen Strand-Foto von Annekee. Denn auf der Social-Media-Plattform sind Nacktfotos eigentlich nicht erlaubt. Doch das scheint das 26-jährige Model nicht zu kümmern, sie bedeckt ja schließlich alle heiklen Stellen mit ihren Händen. Ob das freizügige Polaroid die Antwort auf die Trennungsgerüchte sind?