Trennungsgerüchte! Spielerfrau postet Nacktfoto

Annekee de Ligt, Ehefrau des ehemaligen Bayern-Kickers und jetzigen Manchester-United-Stars Matthijs de Ligt, lässt in einem Instagram-Post am Strand die Hüllen fallen – und das, nach den Trennungsgerüchten ...
„Damit riskiert sie eine Sperre bei Instagram“, schreibt die englische Sun zum heißen Strand-Foto von Annekee. Denn auf der Social-Media-Plattform sind Nacktfotos eigentlich nicht erlaubt. Doch das scheint das 26-jährige Model nicht zu kümmern, sie bedeckt ja schließlich alle heiklen Stellen mit ihren Händen. Ob das freizügige Polaroid die Antwort auf die Trennungsgerüchte sind?
Trennungsgerüchte
Laut Berichten des niederländischen Kanals „Reality FBI“ soll die Beziehung mit dem Kicker im Sommer in die Brüche gegangen sein – nach nur einem Jahr Ehe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.