Alles für den WM-Traum

Die „Krone“ bringt Sie zur WM-Qualifikation

07.11.2025 18:30
(Bild: MARCEL SABITZER (c) ÖFB / KELEMEN)

Am 18. November geht es für die ÖFB-Stars wieder in der WM-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter und schon lange war der Traum bei einer WM-Endrunde dabei zu sein nicht mehr so zum Greifen nah. Mit der „Krone“ können Sie bei dem vielleicht alles entscheidenden Qualifikationsmatch dabei sein! 

Österreich liegt mit einem angenehmen Vorsprung von zwei Zählern zwei Spieltage vor Ende der WM-Qualifikation auf Platz 1 der Gruppe H vor Bosnien-Herzegowina. Auch wenn durch die knappe Niederlage zuletzt auswärts gegen Rumänien die Mannschaft von Ralf Rangnick einen kleinen Dämpfer bekommen hat, ist unsere Mannschaft auf WM-Kurs. 

Am 18. November steht nun das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Bosnien- Herzegovina an und dieses Match kann darüber entscheiden, ob sich unser Team direkt für die WM-Endrunde in Nordamerika qualifiziert. Mit einem Sieg ist das Team mit Konrad Laimer, David Alaba und nunmehrigen Rekordtorschützen Marko Arnautović direkt qualifiziert und das Happel-Oval wird beben. 

Erleben Sie es hautnah!
Die „Krone“ macht es möglich! Wir verlosen unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern 80x2 Tickets für das letzte Heimspiel im Rahmen der WM-Qualifikation am 18. November um 20:45 im Wiener Ernst Happel Stadion! Einfach das untenstehenden Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14. November, 09:00 Uhr

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletter und all jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, gute Nachrichten! Sie erhalten als Abonnent des „Krone“-Sport Newsletter die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

