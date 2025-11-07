Die „Krone“ bringt Sie zur WM-Qualifikation

Am 18. November geht es für die ÖFB-Stars wieder in der WM-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter und schon lange war der Traum bei einer WM-Endrunde dabei zu sein nicht mehr so zum Greifen nah. Mit der „Krone“ können Sie bei dem vielleicht alles entscheidenden Qualifikationsmatch dabei sein!