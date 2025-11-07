Hunderte Delfine verendeten wegen Windstille

See wärmer als Whirlpool

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten insgesamt zehn Seen, bei fünf von ihnen erreichte das Wasser am Tag außergewöhnlich hohe Werte – nämlich mehr als 37 Grad. Ein besonders flacher See war sogar wärmer als ein durchschnittlicher Whirlpool: Im See von Tefé stiegen die Temperaturen bis auf 41 Grad bis zwei Meter in die Tiefe – zu warm für die Flussdelfine. Über die vergangenen 30 Jahre haben sich die Seen im Amazonasseen erwärmt. Pro Jahrzehnt stieg die Wassertemperatur um 0,3 bis 0,8 Grad – das lag über dem weltweiten Durchschnitt.