„Wir fürchten das Ende von Swarovski in Tirol“

„Die Swarovskianer wird es bei uns vielleicht bald nicht mehr geben.“ Das sagt einer, der selbst mehr als 20 Jahre schon im Unternehmen tätig ist und als Betriebsratsvorsitzender den Kollegen seit Jahren eine schlechte Nachricht nach der anderen verkünden muss. Patrick Hamberger will seinen Frust und Ärger nicht verbergen: „Wir hatten 2007 noch 6500 Mitarbeiter. Seit damals geht es bergab mit unserem Produktionsstandort. Das hat viele bei uns zermürbt.“ Die Nachricht vom neuerlichen Abbau von 400 Stellen sei für die Arbeiter keine große Überraschung mehr gewesen.