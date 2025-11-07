Berliner Pfarrerin „traute“ 4 Männer miteinander

Die 33-jährige Pfarrerin Lena Müller hatte im Juni bei einem Pop-up-Hochzeitsfestival eine „Polyhochzeit“ mit vier Männern durchgeführt. Zur Erklärung: Polyamore Menschen sind Menschen, die nicht nur in einer Zweierbeziehung leben, sondern mit mehreren Partnern.

Zwar veröffentlichte die Geistliche der queerfreundlichen Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) bereits im Sommer auf Instagram ein Foto der Hochzeit, allerdings erreichte das Event erst jetzt die deutschen Medien.

Posting: Pfarrerin veröffentlichte ein Bild der „Polyhochzeit“