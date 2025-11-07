Köstliches Frühstückserlebnis von „MissFinnland“

Julia Baumgartner – jetzt Buzetzki – kennen viele. Die frühere Wahl-Neusiedlerin, die der Liebe wegen jetzt in Wulkaprodersdorf gelandet ist, hat schon einiges erlebt. Mit 25 hatte sie einen Schlaganfall, weshalb sie sich einem gesünderen Leben verschrieb. Jetzt produziert sie nachhaltiges Granola.
Unter dem Namen „MissFinnland“ bloggte sie zu den Themen Sport und Gesundheit – und kam so zu ihrem jetzigen Geschäft. Es war Ostern 2016, als ihr ihre Cousine nämlich ein ganz besonderes Geschenk überreichte.
„Sie hat mir ein liebevoll verpacktes Päckchen mit selbstgemachtem Granola gegeben und gemeint, ich glaube, das könnte dir schmecken“, denkt die junge Frau heute noch lächelnd zurück. „Und sie hat sowas von recht gehabt“, lacht sie dann. Denn schon der erste Bissen begeisterte sie.
In dem Päckchen war Granola – früher besser bekannt als Müsli. Die Basis besteht meist aus Haferflocken, dazu kommen Früchte, Nüsse und was einem sonst noch schmeckt.
Von dem Geschmack inspiriert begann sie selbst auszuprobieren. „Ich habe mein selbstgemachtes Granola dann auch in die Arbeit als Frühstück mitgenommen, habe es mit frischen Früchten und Milch kombiniert und den Kollegen und meinen Freunden anscheinend so einen Gusto gemacht“, lacht sie. Denn bald kamen die Anfragen: „Darf ich probieren?, Machst du mir auch eines?“ Im November 2016 wagte sie den Schritt und machte sich selbstständig.
Schritt für Schritt zur Marke
Nach und nach entstanden immer mehr Sorten. Im Oktober 2017 dann der Schritt zur eigenen Marke. „Granola Love – handmade muesli with love (made by MissFinnland)“ wurde geboren.
Und so heißt ihr Granola bis heute. Was aber ist das besondere an ihrem Produkt? „Ganz einfach“, erklärt die selbstbewusste, junge Frau. „In jeder Packung steckt Liebe zum Detail, zu natürlichen Zutaten und zum bewussten Genuss“, erklärt sie. Nebenbei ist ihr Müsli auch noch zu 100 Prozent vegan, weil nicht mit Honig gesüßt. Und es ist auch nicht so süß, wie die herkömmlichen Produkte im Supermarkt. Außerdem hat sie Sorten, die man sonst nicht so leicht wo findet. Da gibt es zum Beispielt „Salty Peanut Caramel Granola“ oder auch „Himbeer Zitrone“ und „Herbst Granola.“ Jetzt ganz aktuell im Online-Shop „Spekulatius“.
Aber wie kommt sie auf ihre Sortenideen? „Meistens unter der Dusche oder klassisch beim Autofahren“, amüsiert sie sich. „Himbeer-Zitrone“ zum Beispiel hat sie als Sirup probiert und sich gedacht, das müsste doch auch in Müsliform machbar sein. Nun ja. Ist es. Und seitdem auch im Shop.
Zu finden sind ihre Sachen auch unter anderem beim Kastlgreissler in Hornstein und bei „Die Bailerin“ in Trausdorf. Gustieren kann man unter granolalove.at
Mahlzeit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.