Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Granola Love

Köstliches Frühstückserlebnis von „MissFinnland“

Burgenland
07.11.2025 11:00
Julia Buzetzki mit ihrem Frühstück – nachhaltig, gesund und mit Liebe gemacht.
Julia Buzetzki mit ihrem Frühstück – nachhaltig, gesund und mit Liebe gemacht.(Bild: Kevin Kada)

Julia Baumgartner – jetzt Buzetzki – kennen viele. Die frühere Wahl-Neusiedlerin, die der Liebe wegen jetzt in Wulkaprodersdorf gelandet ist, hat schon einiges erlebt. Mit 25 hatte sie einen Schlaganfall, weshalb sie sich einem gesünderen Leben verschrieb. Jetzt produziert sie nachhaltiges Granola.

0 Kommentare

Unter dem Namen „MissFinnland“ bloggte sie zu den Themen Sport und Gesundheit – und kam so zu ihrem jetzigen Geschäft. Es war Ostern 2016, als ihr ihre Cousine nämlich ein ganz besonderes Geschenk überreichte. 

„Sie hat mir ein liebevoll verpacktes Päckchen mit selbstgemachtem Granola gegeben und gemeint, ich glaube, das könnte dir schmecken“, denkt die junge Frau heute noch lächelnd zurück. „Und sie hat sowas von recht gehabt“, lacht sie dann. Denn schon der erste Bissen begeisterte sie. 

Jedes Granola wird liebevoll in Handarbeit gemischt.
Jedes Granola wird liebevoll in Handarbeit gemischt.(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)
(Bild: Kevin Kada)

In dem Päckchen war Granola – früher besser bekannt als Müsli. Die Basis besteht meist aus Haferflocken, dazu kommen Früchte, Nüsse und was einem sonst noch schmeckt. 

Von dem Geschmack inspiriert begann sie selbst auszuprobieren. „Ich habe mein selbstgemachtes Granola dann auch in die Arbeit als Frühstück mitgenommen, habe es mit frischen Früchten und Milch kombiniert und den Kollegen und meinen Freunden anscheinend so einen Gusto gemacht“, lacht sie. Denn bald kamen die Anfragen: „Darf ich probieren?, Machst du mir auch eines?“ Im November 2016 wagte sie den Schritt und machte sich selbstständig. 

Schritt für Schritt zur Marke
Nach und nach entstanden immer mehr Sorten. Im Oktober 2017 dann der Schritt zur eigenen Marke. „Granola Love – handmade muesli with love (made by MissFinnland)“ wurde geboren. 

Und so heißt ihr Granola bis heute. Was aber ist das besondere an ihrem Produkt? „Ganz einfach“, erklärt die selbstbewusste, junge Frau. „In jeder Packung steckt Liebe zum Detail, zu natürlichen Zutaten und zum bewussten Genuss“, erklärt sie. Nebenbei ist ihr Müsli auch noch zu 100 Prozent vegan, weil nicht mit Honig gesüßt. Und es ist auch nicht so süß, wie die herkömmlichen Produkte im Supermarkt. Außerdem hat sie Sorten, die man sonst nicht so leicht wo findet. Da gibt es zum Beispielt „Salty Peanut Caramel Granola“ oder auch „Himbeer Zitrone“ und „Herbst Granola.“ Jetzt ganz aktuell im Online-Shop „Spekulatius“. 

Aber wie kommt sie auf ihre Sortenideen? „Meistens unter der Dusche oder klassisch beim Autofahren“, amüsiert sie sich. „Himbeer-Zitrone“ zum Beispiel hat sie als Sirup probiert und sich gedacht, das müsste doch auch in Müsliform machbar sein. Nun ja. Ist es. Und seitdem auch im Shop. 

Zu finden sind ihre Sachen auch unter anderem beim Kastlgreissler in Hornstein und bei „Die Bailerin“ in Trausdorf. Gustieren kann man unter granolalove.at

Mahlzeit! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 13°
Symbol heiter
Güssing
1° / 11°
Symbol wolkig
Mattersburg
7° / 13°
Symbol heiter
Neusiedl am See
6° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
146.568 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
99.976 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Mehr Burgenland
Nach 10. Operation
Doskozil wieder auf dem Heimweg ins Burgenland
Klimaticket
Dem Pendler zuliebe gibt es keinen höheren Tarif
Nach Wirbel
Horitschon: Ortschef wehrt Vorwürfe ab
Wegen Turnschuhen
Entlassen aus der Haft, und rein ins Gefängnis
Tier-Drama auf Koppel
Vergiftet: Qualvolles Ende dauerte drei Stunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf