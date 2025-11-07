Köstliches Frühstückserlebnis von „MissFinnland“

Und so heißt ihr Granola bis heute. Was aber ist das besondere an ihrem Produkt? „Ganz einfach“, erklärt die selbstbewusste, junge Frau. „In jeder Packung steckt Liebe zum Detail, zu natürlichen Zutaten und zum bewussten Genuss“, erklärt sie. Nebenbei ist ihr Müsli auch noch zu 100 Prozent vegan, weil nicht mit Honig gesüßt. Und es ist auch nicht so süß, wie die herkömmlichen Produkte im Supermarkt. Außerdem hat sie Sorten, die man sonst nicht so leicht wo findet. Da gibt es zum Beispielt „Salty Peanut Caramel Granola“ oder auch „Himbeer Zitrone“ und „Herbst Granola.“ Jetzt ganz aktuell im Online-Shop „Spekulatius“.