Heftiger Polit-Wirbel um „Lex Neue Eisenstädter“

FPÖ gegen „Abfluss von Wohnvermögen“

Ins gleiche Horn stößt FPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Ries: „Sollte das so beschlossen werden, könnte sich die ,Neue Eisenstädter‘ der Kontrolle im Burgenland entziehen und es zu einem schleichenden Abfluss von gefördertem Wohnvermögen kommen.“ Das wolle man aber auf keinen Fall. Stattdessen fordert Ries den Schutz des im Burgenland geförderten Wohnvermögens, der Mieter und der Steuerzahler. Zugleich pochte er darauf, dass sich die SPÖ in der Bundesregierung gegen diesen Vorschlag ausspricht. „Immerhin ist Parteichef Andreas Babler der Wohnbaureferent“, so Ries.