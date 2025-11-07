Sieben Verletzte
Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz entdeckt
Auf einem US-Militärflugplatz, den unter anderem auch US-Präsident Donald Trump nutzt, ist ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Nach dem Öffnen mussten sieben Menschen vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden. In dem Paket befanden sich unbekanntes weißes Pulver und „politisches Propagandamaterial“.
Einige Personen, die medizinisch behandelt werden mussten, klagten über Kopfschmerzen. „Die Joint Base Andrews hat heute auf einen Vorfall reagiert, bei dem eine Person ein verdächtiges Paket geöffnet hat“, teilte der Stützpunkt am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Gebäude und das angrenzende seien vorsichtshalber evakuiert worden. Einsatzkräfte konnten „keine unmittelbare Bedrohung“ feststellen und gaben den Fall an das Büro für Sonderermittlungen weiter.
Die Joint Base Andrews liegt ungefähr 30 Autominuten vom Weißen Haus entfernt im US-Bundesstaat Maryland. Sie wird häufig von US-Präsident Donald Trump und weiteren hochrangigen Regierungsmitgliedern für Flüge genutzt. Der US-Präsident landete erst am Mittwoch nach der Rückkehr von einem Wirtschaftskongress im US-Bundesstaat Florida dort. Am Freitag wollte er erneut von der Joint Base Andrews aufbrechen, um zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu fliegen.
