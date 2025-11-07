Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz entdeckt

Die Joint Base Andrews liegt ungefähr 30 Autominuten vom Weißen Haus entfernt im US-Bundesstaat Maryland. Sie wird häufig von US-Präsident Donald Trump und weiteren hochrangigen Regierungsmitgliedern für Flüge genutzt. Der US-Präsident landete erst am Mittwoch nach der Rückkehr von einem Wirtschaftskongress im US-Bundesstaat Florida dort. Am Freitag wollte er erneut von der Joint Base Andrews aufbrechen, um zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu fliegen.