„Wurde überrumpelt!“ Harte Kritik an Bayern-Kicker

Die Reise nach Island hat sich für Upamecano nicht wirklich ausgezahlt. Zwar verhinderte der Favorit aus Frankreich am Ende eine Niederlage, doch der Bayern-Kicker selbst erwischte einen mehr als gebrauchten Tag. Schon beim 0:1 durch Victor Palsson kam der 26-Jährige zu spät, um den Abschluss noch zu verhindern. Wobei hier der eigentlich ausschlaggebende Fehler bei Eduardo Camavinga zu finden war.