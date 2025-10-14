„Wurde überrumpelt!“ Harte Kritik an Bayern-Kicker

Nach dem doch etwas blamablen 2:2 in der WM-Qualifikation gegen Island herrscht in Frankreich dicke Luft. Besonders Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano erntet dabei heftige Kritik. Immerhin war der 26-Jährige am Montagabend gleich bei beiden Gegentreffern nicht unbeteiligt.
Die Reise nach Island hat sich für Upamecano nicht wirklich ausgezahlt. Zwar verhinderte der Favorit aus Frankreich am Ende eine Niederlage, doch der Bayern-Kicker selbst erwischte einen mehr als gebrauchten Tag. Schon beim 0:1 durch Victor Palsson kam der 26-Jährige zu spät, um den Abschluss noch zu verhindern. Wobei hier der eigentlich ausschlaggebende Fehler bei Eduardo Camavinga zu finden war.
Beim 2:2 der Isländer in der 70. Minute hingegen war es vor allem Upamecano, der eine schlechte Figur machte. Albert Gudmundsson schlich sich im Rücken des Bayern-Verteidigers einfach davon und spielte schließlich den entscheidenden Querpass, den Kristian Hlynsson nur noch ins Tor schieben musste.
Folgt die Antwort gegen Dortmund?
Die französischen Fans und Medien gingen mit dem Bayern-Kicker gleich hart ins Gericht. „Dem Bayern-Spieler, der bei Les Bleus sonst so beeindruckt, hat es beim ersten Tor zweifellos an Durchschlagskraft gefehlt. Auch beim Ausgleichstreffer von Hlynsson, der alleine vor dem Tor auftauchte, wurde er überrumpelt“, erklärte der Sende „RMC Sport“.
Die „L‘Équipe“ wiederum urteilte: „Beim zweiten Tor der Isländer war der Verteidiger des FC Bayern München während der gesamten Aktion überfordert.“ Für den ansonsten zuletzt stark aufspielenden Upamecano ein erneuter Rückschlag, der Kritiker befeuert, die ihm mangelnde Konstanz vorwerfen. Mal sehen, ob er sie am Samstag im Bayern-Dress gegen Dortmund (ab 18.30 Uhr im Sportkrone-Liveticker) wieder zum Schweigen bringen kann.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.