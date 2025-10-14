Vorteilswelt
Patzer in WM-Quali

„Wurde überrumpelt!“ Harte Kritik an Bayern-Kicker

Fußball International
14.10.2025 11:49
Dayot Upamecano (links) erlebte einen gebrauchten Abend.
Dayot Upamecano (links) erlebte einen gebrauchten Abend.(Bild: AFP/HALLDOR KOLBEINS)

Nach dem doch etwas blamablen 2:2 in der WM-Qualifikation gegen Island herrscht in Frankreich dicke Luft. Besonders Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano erntet dabei heftige Kritik. Immerhin war der 26-Jährige am Montagabend gleich bei beiden Gegentreffern nicht unbeteiligt. 

Die Reise nach Island hat sich für Upamecano nicht wirklich ausgezahlt. Zwar verhinderte der Favorit aus Frankreich am Ende eine Niederlage, doch der Bayern-Kicker selbst erwischte einen mehr als gebrauchten Tag. Schon beim 0:1 durch Victor Palsson kam der 26-Jährige zu spät, um den Abschluss noch zu verhindern. Wobei hier der eigentlich ausschlaggebende Fehler bei Eduardo Camavinga zu finden war.

Beim 2:2 der Isländer in der 70. Minute hingegen war es vor allem Upamecano, der eine schlechte Figur machte. Albert Gudmundsson schlich sich im Rücken des Bayern-Verteidigers einfach davon und spielte schließlich den entscheidenden Querpass, den Kristian Hlynsson nur noch ins Tor schieben musste. 

Folgt die Antwort gegen Dortmund?
Die französischen Fans und Medien gingen mit dem Bayern-Kicker gleich hart ins Gericht. „Dem Bayern-Spieler, der bei Les Bleus sonst so beeindruckt, hat es beim ersten Tor zweifellos an Durchschlagskraft gefehlt. Auch beim Ausgleichstreffer von Hlynsson, der alleine vor dem Tor auftauchte, wurde er überrumpelt“, erklärte der Sende „RMC Sport“.

Die „L‘Équipe“ wiederum urteilte: „Beim zweiten Tor der Isländer war der Verteidiger des FC Bayern München während der gesamten Aktion überfordert.“ Für den ansonsten zuletzt stark aufspielenden Upamecano ein erneuter Rückschlag, der Kritiker befeuert, die ihm mangelnde Konstanz vorwerfen. Mal sehen, ob er sie am Samstag im Bayern-Dress gegen Dortmund (ab 18.30 Uhr im Sportkrone-Liveticker) wieder zum Schweigen bringen kann. 

