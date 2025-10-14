Ab 11.55 Uhr LIVE: Österreich trifft auf Israel

Drittes und letztes Spiel in der U19-EM-Qualifikation für Martin Scherb und sein Team. Die Österreicher müssen heute ab 12 Uhr (unten im Livestream) im abschließenden Gruppenspiel gegen Israel ran. Nach den Siegen über Slowenien (1:0) und Luxenburg (4:0) hat man bereits das Ticket für die Eliterunde im März gebucht.