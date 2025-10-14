Heidi Klum zeigt einzelnes graues Haar – am Busen!

Heidi Klum (52) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff im Netz! Die Model-Mama und Social-Media-Queen hat auf Instagram ein Video gepostet, das ihre Fans fassungslos, amüsiert – und ein bisschen irritiert zurücklässt.
Die meisten Frauen würden es verschämt verstecken und auf keinen Fall darüber reden. Nicht so Model Heidi Klum. Sie hält ihre neueste Entdeckung auf ihrem Busen lieber in einem Video fest und teilt mit der ganzen Welt, dass sie ein graues Haar gefunden hat.
Dabei überlegt sie laut, was sie damit machen soll: „Abschneiden, herauszupfen, hängen lassen?“
Hier ist das Video eingebunden:
Das Model nimmt die Sache sichtbar mit Humor – und zeigt sich wenig schockiert über das kleine, graue Mitbringsel des Älterwerdens. In einem weiteren Video erklärt sie schließlich trocken: „Ich lass einfach dran.“
Doch eines ist klar: Mit einem einzigen grauen Haar sorgt Heidi Klum wieder einmal dafür, dass das ganze Internet hinschaut – und staunt!
