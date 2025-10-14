Lärm als Gefahr: Warum wir neue Regeln brauchen

Für Maria und Günter war es wieder ein heftiger Sommer. Nein, nicht auf den Urlaub bezogen, sondern auf die Lärmbelastung. Sie wohnen in Wien beim Prater, wo es bekanntlich nicht leise zugeht. Entspannen, gemütlich draußen sitzen, ruhig schlafen? Das geht vor allem im Sommer nicht. Veranstaltungen, Vergnügungen und lautstarke Privatpartys auf öffentlichen Grünflächen sorgen nicht nur für eine ständige innerliche Unruhe bei den Anrainern, sondern machen auch krank.