Lärm als Gefahr: Warum wir neue Regeln brauchen

Stress, Diabetes, Herz-Kreislaufprobleme: Lärm ist der neue Zucker unserer Gesellschaft. Krach ist gesundheitsgefährdend und hat zahlreiche Auswirkungen auf Menschen. Und das quasi legal: Denn unsere geltenden Grenzwerte und darauf basierenden Schutzmaßnahmen sind veraltet und werden den modernen Lärmquellen nicht mehr gerecht. Warum das so ist, haben wir einen Experten gefragt – und wie das mit dem Dauerlärm im Alltag ist ...
Für Maria und Günter war es wieder ein heftiger Sommer. Nein, nicht auf den Urlaub bezogen, sondern auf die Lärmbelastung. Sie wohnen in Wien beim Prater, wo es bekanntlich nicht leise zugeht. Entspannen, gemütlich draußen sitzen, ruhig schlafen? Das geht vor allem im Sommer nicht. Veranstaltungen, Vergnügungen und lautstarke Privatpartys auf öffentlichen Grünflächen sorgen nicht nur für eine ständige innerliche Unruhe bei den Anrainern, sondern machen auch krank.
