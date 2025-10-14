Weltmeister erlebte Pleiten, Streit und Verluste

„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Venezias Michi Svoboda
Kärntens Billard-Ass Albin Ouschan gewann auf Bali den WM-Titel im 8er-Ball. Damit ist der 35-Jährige nun dreifacher Weltmeister. In den letzten zwei Jahren hatte er es nicht immer leicht: „Bin an den Niederlagen fast zerbrochen.“
„Der Papa war immer gefürchtet in dieser Disziplin – den 8er-Ball-Doktor haben sie ihn genannt“, erinnert sich Albin Ouschan. Der Kärntner hat sich am Montag auf Bali zum Weltmeister im 8er-Ball gekürt – wie Schwester Jasmin heuer im Juli.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.