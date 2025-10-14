Vorteilswelt
Drittes Billard-Gold

Weltmeister erlebte Pleiten, Streit und Verluste

Kärnten
14.10.2025 06:29
Albin Ouschan gewann sein Finale gegen Alex Kazakis mit 10:5.
Albin Ouschan gewann sein Finale gegen Alex Kazakis mit 10:5.(Bild: Predator Pro Billiard Series)

Kärntens Billard-Ass Albin Ouschan gewann auf Bali den WM-Titel im 8er-Ball. Damit ist der 35-Jährige nun dreifacher Weltmeister. In den letzten zwei Jahren hatte er es nicht immer leicht: „Bin an den Niederlagen fast zerbrochen.“

0 Kommentare

„Der Papa war immer gefürchtet in dieser Disziplin – den 8er-Ball-Doktor haben sie ihn genannt“, erinnert sich Albin Ouschan. Der Kärntner hat sich am Montag auf Bali zum Weltmeister im 8er-Ball gekürt – wie Schwester Jasmin heuer im Juli.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading
Kärnten

Folgen Sie uns auf