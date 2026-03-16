Labrador Charlie war der heimliche Star in Cortina

Die Aigners waren wieder eine Nation für sich

Damit belegten quasi Gloggnitz (Wohnort von „Vroni“) und Trattenbach (Wohnort von „Hansi“) im Medaillenspiegel Platz fünf. Die „New York Times“ schrieb schon nach den Paralympics in Peking: „Die Aigners sind eine Nation für sich.“ Sie selbst sehen das nicht so, leben den Teamgeist. Mit ihren Sprüchen und musikalischen Einlagen sorgten sie für Stimmung bei den Medaillenpartys. Veronika hielt fest: „Es wäre schön, wenn wir nicht nur alle vier Jahre im Rampenlicht stehen. Unser Sport hätte sich so eine Bühne viel öfter verdient.“