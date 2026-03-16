Philipp bewegt – und was bewegt Philipp?

Er bringt Österreich seit Jahren in Bewegung – frühmorgens im Fernsehen (auf krone.tv) und in den Wohnzimmern des Landes. Jetzt spricht Philipp Jelinek, Österreichs bekanntester Fitness-Motivator und „Vorturner der Nation“, im „Forerunners“-Podcast ungewöhnlich offen über seinen Weg, seine Motivation und darüber, warum Bewegung für ihn weit mehr ist als Sport.
In dem Gespräch erzählt Jelinek von seinem persönlichen Zugang zu Fitness, von Momenten des Zweifelns und von der Kraft, Menschen jeden Tag neu zu motivieren. „Es geht nicht darum, perfekt zu sein – es geht darum, überhaupt anzufangen“, sagt Jelinek im Podcast.
Besonders betont er dabei auch seine Verbundenheit mit der „Krone“: „Ich bin der „Krone“ sehr dankbar, dass ich mich dort entfalten kann und dass ich die Möglichkeit bekomme, so viele Menschen zu erreichen.“
Der Podcast zeigt eine persönlichere Seite des beliebten Trainers – und erklärt, warum seine Botschaft so viele Menschen erreicht: Bewegung ist für ihn Lebenshaltung.
Der „Forerunners Network“-Podcast mit Philipp Jelinek ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Und hier geht es zur Mediathek von „Philipp bewegt“.
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