Philipp bewegt – und was bewegt Philipp?

Er bringt Österreich seit Jahren in Bewegung – frühmorgens im Fernsehen (auf krone.tv) und in den Wohnzimmern des Landes. Jetzt spricht Philipp Jelinek, Österreichs bekanntester Fitness-Motivator und „Vorturner der Nation“, im „Forerunners“-Podcast ungewöhnlich offen über seinen Weg, seine Motivation und darüber, warum Bewegung für ihn weit mehr ist als Sport.