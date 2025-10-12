Bis zu 18 Grad möglich: Wolken und Sonne im Duell

Mit nördlicher Höhenströmung halten sich am Dienstag sowohl entlang der Alpennordseite als auch im Süden tiefe, hochnebelartige Wolkenfelder oder Hochnebel teils hartnäckig. Erst im Laufe des Tages lockern diese etwas auf und im Bergland kommt es zu einem Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Die Schauerneigung steigt am Nachmittag leicht an. Weiter im Osten scheint zeitweise die Sonne, von Nordosten her ziehen tagsüber aber auch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht weiter oft nur schwach aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen morgens zwischen zwei und neun Grad, danach zwischen zehn und 16 Grad.