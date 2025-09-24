Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Untersuchung dauert“

Hackerangriff auf Flughäfen – Mann festgenommen

Ausland
24.09.2025 14:31
Fluglinien erledigen das Einchecken nach dem Cyberangriff teils per Hand.
Fluglinien erledigen das Einchecken nach dem Cyberangriff teils per Hand.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Nach dem Cyberangriff auf ein IT-System von Flughäfen ist ein Verdächtiger in Großbritannien festgenommen worden. Das sei zwar eine positive Entwicklung, die Untersuchung dauere aber an, sagte Paul Foster von der National Crime Agency (NCA).

0 Kommentare

Der Mann wurde unter Auflagen bereits wieder freigelassen. Wie berichtet, war der IT-Dienstleister Collins Aerospace am Freitagabend Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dieser legte elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. Betroffen waren die Flughäfen in Berlin, Brüssel, Dublin und London-Heathrow. In Berlin funktionieren Check-in, Boarding und Gepäckabgabe weiterhin nur eingeschränkt. Die Fluglinien behelfen sich mit externer Technik und damit, dass sie das Einchecken zum Teil per Hand machen.

Laut der EU-Cybersicherheitsagentur ENISA wurde der Angriff mit Ransomware durchgeführt. Das ist eine Schadsoftware, die Daten und Systeme verschlüsselt und erst gegen die Zahlung eines Lösegelds wieder freigibt.

Lesen Sie auch:
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
24.09.2025
Wien-Schwechat intakt
Wie der Hackerangriff Europas Flughäfen belastet
22.09.2025

GPS-Störung in Spanien
Ein weiteres wiederkehrendes Problem für europäische Flugzeuge sind derzeit GPS-Störungen. Zuletzt hat ein spanisches Militärflugzeug nahe der russischen Exklave Kaliningrad eine solche verzeichnet. An Bord war unter anderem Verteidigungsministerin Margarita Robles, die sich auf dem Weg nach Litauen befand.

Ende August kam es zu einer GPS-Störung in einem Flugzeug auf dem Weg nach Bulgarien, in dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen saß. Bulgarische Behörden vermuten Russland als Verursacher dieses Vorfalls. Der Kreml hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf