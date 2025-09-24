Hackerangriff auf Flughäfen – Mann festgenommen

Der Mann wurde unter Auflagen bereits wieder freigelassen. Wie berichtet, war der IT-Dienstleister Collins Aerospace am Freitagabend Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dieser legte elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. Betroffen waren die Flughäfen in Berlin, Brüssel, Dublin und London-Heathrow. In Berlin funktionieren Check-in, Boarding und Gepäckabgabe weiterhin nur eingeschränkt. Die Fluglinien behelfen sich mit externer Technik und damit, dass sie das Einchecken zum Teil per Hand machen.