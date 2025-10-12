Schwere Unwetter auf Urlaubsinsel Ibiza

Flughafen unter Wasser

Besonders heftig traf es den Flughafen auf Ibiza. In nur einer Stunde regnete es dort 60 Liter Wasser pro Quadratmeter. Der gesamte Flughafen stand unter Wasser. Auch die Hauptverkehrsstraße zum Flughafen war überschwemmt. Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die Ausmaße: Auf Gepäckbändern, auf denen Koffer transportiert wurden, tropfte es herunter, aus Öffnungen am Boden sprudelte das Wasser nahezu heraus (siehe Beitrag unten).