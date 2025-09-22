Wie der Hackerangriff Europas Flughäfen belastet

Es könne auch an zu selten realisierten Updates oder unzureichenden Testungen dieser liegen. Das Grundproblem ist aber oft, dass eine Vielzahl an Flughäfen das gleiche Programm verwendet und so ein Angriff für Hacker interessanter und einfacher wird, da die Tragweite größer ist. Flughäfen rät der IT-Experte, die Updates zeitnah und regelmäßig einzuspielen und sich die Zeit zu nehmen, diese in einem isolierten System zu testen. Bei einem verspäteten Einspielen der Updates beispielsweise haben Hacker diese bereits modifiziert und können den Zeitvorteil ausnützen.