Julia Mayer nur sieben Sekunden am Rekord vorbei

Unglaublich! Julia Mayer befindet sich knapp einen Monat nach der Leichtathletik-WM in Tokio schon wieder in Hochform. Die 32-Jährige verpasste in Graz als überlegene Siegerin in 1:11:16 ihren österreichischen Halbmarathon-Rekord nur um sieben Sekunden. Dies war ihre drittbeste Zeit nach den 1:11:09 (Barcelona 2024) und 1:11:13 (Málaga 2022). Ihr Countdown zum Valencia-Marathon am 7. Dezember läuft also perfekt!
Obwohl sie in der Vorwoche ein Training mit „absurd hohem Umfang und großer Intensität“ absolviert hatte, lief sie, was sie selbst kaum für möglich gehalten hatte, so dicht an ihren Rekord heran. Julia Mayer: „Ich bin sehr schnell angegangen, ich hatte ja diesen Halbmarathon als Tempolauf aus dem Training heraus geplant. Auf der zweiten Hälfte wurde ich dann etwas langsamer.“
„Sogar kurz gestanden“
Natürlich war sie etwas enttäuscht, ihre Bestmarke nicht verbessert zu haben. Für sie war aber klar, wo sie die entscheidenden Sekunden hatte liegen lassen. Auf den letzten eineinhalb Kilometern sei die Strecke nämlich mit „vielen Kurven und auf Pflastersteinen“ sehr schwierig gewesen. Zudem sei sie 900 m vor dem Ziel auf die letzten Staffelläufer aufgelaufen, die nicht ausweichen konnten. „Da bin ich sogar kurz gestanden“, meinte Österreichs Marathon-Star. Nach der kurzen Enttäuschung freute sie sich aber, dass sie ihre schnellste Halbmarathon-Zeit in Österreich gelaufen war.
Valencia ein guter Boden
Der Graz-Sieg gibt ihr natürlich auch weiteres Selbstbewusstsein in ihrer Vorbereitung für den Valencia-Marathon. An Valencia hat sie die allerbesten Erinnerungen, denn dort lief sie vor zwei Jahren ihren Super-Rekord in 2:26:43 Stunden. Man kann gespannt sein, wohin dort heuer bei ihrer derzeit großartigen Form die Reise …
Ihre schnellsten Halbmarathonläufe:
1:11:09 (9) Barcelona 11.02.2024
1:11:13 (5) Málaga 24.04.2022
1:11:16 (1) Graz 12.10.2025
1:11:31 (4) Gent 12.03.2023
1:12:14 (1) La Valetta 05.02.2023
1:12:30 (33) Riga (WM) 01.20.2023
1:12:40 (36) Rom (EM) 09.06.2024
1:12:52 (1) Wien 16.05.2021
1:13:19 (1) Wien 12.11.2023
1:13:28 (1) Klagenfurt 22.08.2021
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.