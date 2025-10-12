Vorteilswelt
Siegerin in Graz

Julia Mayer nur sieben Sekunden am Rekord vorbei

Sport-Mix
12.10.2025 14:17
Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: GEPA)

Unglaublich! Julia Mayer befindet sich knapp einen Monat nach der Leichtathletik-WM in Tokio schon wieder in Hochform. Die 32-Jährige verpasste in Graz als überlegene Siegerin in 1:11:16 ihren österreichischen Halbmarathon-Rekord nur um sieben Sekunden. Dies war ihre drittbeste Zeit nach den 1:11:09 (Barcelona 2024) und 1:11:13 (Málaga 2022). Ihr Countdown zum Valencia-Marathon am 7. Dezember läuft also perfekt!

0 Kommentare

Obwohl sie in der Vorwoche ein Training mit „absurd hohem Umfang und großer Intensität“ absolviert hatte, lief sie, was sie selbst kaum für möglich gehalten hatte, so dicht an ihren Rekord heran. Julia Mayer: „Ich bin sehr schnell angegangen, ich hatte ja diesen Halbmarathon als Tempolauf aus dem Training heraus geplant. Auf der zweiten Hälfte wurde ich dann etwas langsamer.“

Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: zVg.)

„Sogar kurz gestanden“
Natürlich war sie etwas enttäuscht, ihre Bestmarke nicht verbessert zu haben. Für sie war aber klar, wo sie die entscheidenden Sekunden hatte liegen lassen. Auf den letzten eineinhalb Kilometern sei die Strecke nämlich mit „vielen Kurven und auf Pflastersteinen“ sehr schwierig gewesen. Zudem sei sie 900 m vor dem Ziel auf die letzten Staffelläufer aufgelaufen, die nicht ausweichen konnten. „Da bin ich sogar kurz gestanden“, meinte Österreichs Marathon-Star. Nach der kurzen Enttäuschung freute sie sich aber, dass sie ihre schnellste Halbmarathon-Zeit in Österreich gelaufen war.

Valencia ein guter Boden
Der Graz-Sieg gibt ihr natürlich auch weiteres Selbstbewusstsein in ihrer Vorbereitung für den Valencia-Marathon. An Valencia hat sie die allerbesten Erinnerungen, denn dort lief sie vor zwei Jahren ihren Super-Rekord in 2:26:43 Stunden. Man kann gespannt sein, wohin dort heuer bei ihrer derzeit großartigen Form die Reise …

Ihre schnellsten Halbmarathonläufe:

1:11:09 (9) Barcelona 11.02.2024

1:11:13 (5) Málaga 24.04.2022

1:11:16 (1) Graz 12.10.2025

1:11:31 (4) Gent 12.03.2023

1:12:14 (1) La Valetta 05.02.2023

1:12:30 (33) Riga (WM) 01.20.2023

1:12:40 (36) Rom (EM) 09.06.2024

1:12:52 (1) Wien 16.05.2021

1:13:19 (1) Wien 12.11.2023

1:13:28 (1) Klagenfurt 22.08.2021

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
