Julia Mayer nur sieben Sekunden am Rekord vorbei

„Sogar kurz gestanden“

Natürlich war sie etwas enttäuscht, ihre Bestmarke nicht verbessert zu haben. Für sie war aber klar, wo sie die entscheidenden Sekunden hatte liegen lassen. Auf den letzten eineinhalb Kilometern sei die Strecke nämlich mit „vielen Kurven und auf Pflastersteinen“ sehr schwierig gewesen. Zudem sei sie 900 m vor dem Ziel auf die letzten Staffelläufer aufgelaufen, die nicht ausweichen konnten. „Da bin ich sogar kurz gestanden“, meinte Österreichs Marathon-Star. Nach der kurzen Enttäuschung freute sie sich aber, dass sie ihre schnellste Halbmarathon-Zeit in Österreich gelaufen war.