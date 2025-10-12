Sensationsmann vollendet irres Tennis-Märchen

Doch dann ging es los. Mit Alexander Bublik und Tomas Machac schlug er in Runde zwei und drei zwei Top-25-Spieler, im Viertelfinale den dänischen Star Holger Rune und im Semifinale sogar Legende Novak Djokovic. In dem irren Finale gegen seinen Cousin, selbst nur Nummer 54 der Welt, brauchte er zwar, um in den Spur zu finden, spielte aber in den Sätzen zwei und drei wie ein Top-10-Spieler.