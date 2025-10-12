Begleiter hörten Schreie: Wanderer stürzte in Tod!

Zweiter tödlicher Unfall binnen Stunden

Es ist an diesem Wochenende bereits der zweite tödliche Alpinunfall in Tirol. Am Samstag fanden Wanderer in Alpbach den Leichnam eines Deutschen (75). Dieser war bereits am Freitag zu einer Wanderung aufgebrochen und dürfte dabei abgestürzt sein. Er erlitt tödliche Verletzungen.