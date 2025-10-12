Ex-Rocker starb nach Angriff im Gefängnis

„Komplett frei von Reue“

2013 flogen die Machenschaften des Musikers auf – er gestand 13 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern, die alle unter 13 Jahre alt waren. Der Richter attestierte Watkins „eine neue Tiefe der Verdorbenheit“ – denn er sei „komplett frei von Reue“. „Er hat zugegeben, ein entschlossener und überzeugter Pädophiler zu sein“, erklärte der Anklagevertreter während der Verhandlung.