Prozess in Innsbruck: Es wird ernst für René Benko

„70 Medienhäuser aus aller Welt“

„Der Fall an und für sich ist nichts Besonderes. Einzigartig macht ihn das mediale Interesse“, betont Birgit Fink, Sprecherin des Landesgerichtes Innsbruck, im Gespräch mit der „Krone“. Das untermauert sie mit spannenden Zahlen, Daten und Fakten: „Um die 70 Medienhäuser aus aller Welt haben sich akkreditiert. Der Schwurgerichtssaal bietet rund 90 Sitzplätze. Neben den bekannten heimischen Medien haben wir auch Anmeldungen aus Deutschland, Italien, der Schweiz und von internationalen Agenturen wie beispielsweise Reuters erhalten.“