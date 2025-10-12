Katy Perry und Justin Trudeau beim Küssen erwischt

Die Liebesgerüchte um die Popsängerin Katy Perry (40) und den ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) wurden nie offiziell bestätigt. Jetzt sind Kussfotos aufgetaucht, die Spekulationen um eine Beziehung wieder anheizen ...
Die Gerüchte um Perry und Trudeau starteten bereits im Juli. Die beiden wurden bei einem entspannten Spaziergang und einem Dinner-Date gesichtet. Auch auf einem Konzert der Popsängerin wurde Trudeau schon gesehen. Jetzt zeigten sich die Sängerin und der Ex-Premierminister wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit: Die beiden Turteltäubchen wurden Ende September auf einer Yacht vor der Küste von Santa Barbara in Kalifornien gesichtet – eng umschlungen und ihre Zuneigung offen zur Schau stellend, wie die „Daily Mail“ berichtet.
In den sozialen Netzwerken kursieren die Fotos von Perry und Trudeau auf der Yacht:
Küssten sich neben Touristenboot
Perry und Trudeau standen auf dem Oberdeck von Perrys Yacht und umarmten und küssten sich. Einmal legte der ehemalige Premierminister sogar seine Hand auf den Po der Sängerin. Diese trug dabei den Fotos zufolge lediglich einen schwarzen Badeanzug, Trudeau trug eine Jeanshose und war oberkörperfrei. Bei ihren Turteleien bemerkten Perry und Trudeau offenbar nicht, dass ein Walbeobachtungsboot mit Touristen an Bord an ihnen vorbeifuhr.
Am Tattoo erkannt
Eine der Personen auf dem Touristenboot sah Perry und schoss Fotos. Doch zuerst erkannte sie nicht, mit wem die Sängerin so intime Zärtlichkeiten austauschte. „Ich wusste nicht, mit wem sie zusammen war, bis ich das Tattoo auf dem Arm des Mannes sah und sofort erkannte, dass es Justin Trudeau war“, erklärte die Person der „Daily Mail“. Trudeau hat ein markantes „Haida Raven“-Tattoo auf seinem linken Oberarm – eine Hommage an ein indigenes Volk in Kanada.
Erst im Juni war die Trennung von Perry und dem britischen Schauspieler Orlando Bloom nach etwa neun Jahren Beziehung. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter: Daisy (5). Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire (50) trennten sich bereits im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe. Sie haben drei gemeinsame Kinder: die Söhne Xavier (18) und Hadrien (11) sowie Tochter Ella-Grace (16).
