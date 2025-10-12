Katy Perry und Justin Trudeau beim Küssen erwischt

Die Gerüchte um Perry und Trudeau starteten bereits im Juli. Die beiden wurden bei einem entspannten Spaziergang und einem Dinner-Date gesichtet. Auch auf einem Konzert der Popsängerin wurde Trudeau schon gesehen. Jetzt zeigten sich die Sängerin und der Ex-Premierminister wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit: Die beiden Turteltäubchen wurden Ende September auf einer Yacht vor der Küste von Santa Barbara in Kalifornien gesichtet – eng umschlungen und ihre Zuneigung offen zur Schau stellend, wie die „Daily Mail“ berichtet.