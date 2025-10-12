FC Barcelona setzt Robert Lewandowski vor die Tür

Der siebenfache deutsche Bundesliga-Torschützenkönig spielt seit 2022 für Barça und hat auch in dieser Saison mit vier Toren in sieben Liga-Spielen seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt. Sein Alter und die Tatsache, dass er nicht mit dem gleichen Tempo wie seine Mitspieler die Gegner unter Druck setzen kann, sollen jedoch die Gründe für eine Neuausrichtung bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick sein.