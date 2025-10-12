Misolic übersteht Quali, Ofner gegen Borg-Sohn

LIVE: Konferenz mit Niederlande und Schottland
Der Steirer Filip Misolic hat sich beim ATP250-Tennisturnier in Stockholm mit zwei Siegen für das Hauptfeld qualifiziert. Einem 6:7(4), 6:4 und 6:4 gegen den Schweden William Rejchtman Vinciguerra ließ Österreichs Nummer eins am Sonntag ein 6:3, 3:6 und 7:6(4) gegen den Norweger Viktor Durasovic folgen.
Per „protected ranking“ in der Woche vor dem Wiener Erste Bank Open fix im Hauptfeld steht Sebastian Ofner. Der Steirer beginnt am Montag gegen den Schweden Leo Borg, Sohn Björn Borgs.
Beim 250er-Turnier in Brüssel unterlag der Niederösterreicher Jurij Rodionov zum Quali-Auftakt dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:7(5) und 4:6.
