Misolic übersteht Quali, Ofner gegen Borg-Sohn

Der Steirer Filip Misolic hat sich beim ATP250-Tennisturnier in Stockholm mit zwei Siegen für das Hauptfeld qualifiziert. Einem 6:7(4), 6:4 und 6:4 gegen den Schweden William Rejchtman Vinciguerra ließ Österreichs Nummer eins am Sonntag ein 6:3, 3:6 und 7:6(4) gegen den Norweger Viktor Durasovic folgen.