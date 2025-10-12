Vorteilswelt
Schreck in WM-Quali

Riss in der Scheibe: Nationalelf musste notlanden

Fußball International
12.10.2025 15:11
Nigeria-Star Ademola Lookman (Mitte) und Co. erlebten nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen ...
Nigeria-Star Ademola Lookman (Mitte) und Co. erlebten nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho eine Schrecksekunde.(Bild: AFP/PHILL MAGAKOE)

Schock für die nigerianische Nationalmannschaft: Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden. 

Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

Duell mit Spitzenreiter wartet
Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilte der Verband NFF mit.

Victor Osimhen
Victor Osimhen(Bild: AFP/PHILL MAGAKOE)

Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag in Polokwane in Südafrika gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt. Mit 14 Punkten liegt der dreifache Afrikameister drei Zähler hinter Benin. Zweiter ist Südafrika (15).

