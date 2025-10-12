Shiffrin weicht aus: „Ich bin mir so unsicher“

„Ich sehe mich selbst nicht bis 40“

Ewig will die US-Amerikanerin aber nicht im Weltcup unterwegs sein. „Ich sehe mich selbst nicht bis 40 im Wettkampf, aber es inspiriert mich, wenn ich den Erfolg von Athleten sehe, die so lange auf diesem Niveau mithalten können – zurücktreten und wieder zurückkommen“, sagte Shiffrin. „Das ist beeindruckend und zeigt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dies zu tun. Sport ist ein so schöner Teil des Lebens. Wir dürfen das tun, und dafür können wir dankbar sein.“