Sechs Verletzte: Zufahrt für Feuerwehr zugeparkt!

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Wels zu einem Brand in den Stadtteil Neustadt alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, soll es schon aus einem Fenster im vierten Stock an der Außenfassade gebrannt haben. Das gesamte Gebäude wurde von der Feuerwehr geräumt, Mieter zum Teil mit Brandhauben ins Freie gebracht.