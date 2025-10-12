Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde Überholmanöver

Hochzeitsgäste lieferten sich Rennen auf Autobahn

Vorarlberg
12.10.2025 13:47
Das Unfallauto nach dem Crash mit der Leitschiene
Das Unfallauto nach dem Crash mit der Leitschiene(Bild: Shourot Maurice)

Zu einem Unfall kam es am Samstag auf der Vorarlberger Rheintalautobahn A14: Mehrere Pkw hatten einander überholt und andere Autofahrer rücksichtslos ausgebremst. Die Raser waren Teil einer Hochzeitsgesellschaft!

0 Kommentare

Eine Art „Straßenrennen“ bei einem Hochzeitskonvoi in Vorarlberg hat am Samstag zu einem Unfall auf der Rheintalautobahn A14 geführt. Mehrere Festgäste überholten sich gegen 15 Uhr mit ihren Pkw gegenseitig und bremsten andere Autofahrer aus. Ein Lenker im Konvoi verlor dabei wegen hohen Tempos die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitschiene. Der 20-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer gaben an, unverletzt zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Da geht nichts mehr: Totalschaden nach Crash auf der A14.
Da geht nichts mehr: Totalschaden nach Crash auf der A14.(Bild: Shourot Maurice)

Der Konvoi war auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, als es auf Höhe Dornbirn Nord zu einem Straßenrennen zwischen zumindest vier Fahrzeugen kam. Die Lenker überholten abwechselnd links und rechts und bremsten andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus. Einer der Fahrer driftete plötzlich von der rechten Spur über den Pannenstreifen ab, rammte dabei eine Leitschiene und kam erst nach rund 20 Metern zwischen dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur zum Stillstand.

Zeugen und Videos gesucht
Beim Lenker wurde keine Beeinträchtigung festgestellt, so die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr ermittelt. Die A14 war in dem Bereich fast eine Stunde gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Videomaterial haben, sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8141200 zu melden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
10° / 16°
Symbol wolkig
Dornbirn
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
11° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
229.073 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
125.555 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1358 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1315 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1110 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Vorarlberg
Wilde Überholmanöver
Hochzeitsgäste lieferten sich Rennen auf Autobahn
Krone Plus Logo
Einsam und verloren
Von der Pandemie völlig aus der Bahn geworfen
Ach, übrigens...
Jubiläen über Jubiläen
Unglück am Bodensee
Österreicher rammen Boot mit Deutschen: Frau tot
Krone Plus Logo
Hans-Peter Martin:
„Die USA sind auf dem Highway in den Faschismus“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf