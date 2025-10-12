Hochzeitsgäste lieferten sich Rennen auf Autobahn

Zu einem Unfall kam es am Samstag auf der Vorarlberger Rheintalautobahn A14: Mehrere Pkw hatten einander überholt und andere Autofahrer rücksichtslos ausgebremst. Die Raser waren Teil einer Hochzeitsgesellschaft!
Eine Art „Straßenrennen“ bei einem Hochzeitskonvoi in Vorarlberg hat am Samstag zu einem Unfall auf der Rheintalautobahn A14 geführt. Mehrere Festgäste überholten sich gegen 15 Uhr mit ihren Pkw gegenseitig und bremsten andere Autofahrer aus. Ein Lenker im Konvoi verlor dabei wegen hohen Tempos die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitschiene. Der 20-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer gaben an, unverletzt zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.
Der Konvoi war auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, als es auf Höhe Dornbirn Nord zu einem Straßenrennen zwischen zumindest vier Fahrzeugen kam. Die Lenker überholten abwechselnd links und rechts und bremsten andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus. Einer der Fahrer driftete plötzlich von der rechten Spur über den Pannenstreifen ab, rammte dabei eine Leitschiene und kam erst nach rund 20 Metern zwischen dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur zum Stillstand.
Zeugen und Videos gesucht
Beim Lenker wurde keine Beeinträchtigung festgestellt, so die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr ermittelt. Die A14 war in dem Bereich fast eine Stunde gesperrt.
Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Videomaterial haben, sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8141200 zu melden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.