Hochzeitsgäste lieferten sich Rennen auf Autobahn

Der Konvoi war auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, als es auf Höhe Dornbirn Nord zu einem Straßenrennen zwischen zumindest vier Fahrzeugen kam. Die Lenker überholten abwechselnd links und rechts und bremsten andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus. Einer der Fahrer driftete plötzlich von der rechten Spur über den Pannenstreifen ab, rammte dabei eine Leitschiene und kam erst nach rund 20 Metern zwischen dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur zum Stillstand.