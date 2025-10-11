Warnung aus Polen: Putins Hacker äußerst aktiv

Pro Tag gebe es inzwischen 2000 bis 4000 Cybervorfälle, von denen man 700 bis 1000 bearbeiten müsse. „Das bedeutet, sie stellen eine echte Bedrohung für uns dar oder haben das Potenzial, ernsthafte Probleme zu verursachen“, sagte Gawkowski. Ausländische Akteure würden nun nicht nur Wasser- und Abwassersysteme, sondern auch den Energiesektor angreifen. In Warschau hält man Polen für das größte Ziel Russlands in der NATO.