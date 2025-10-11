Influencerin überträgt Geburt ihres Kindes live

Schwangere interagierte mit Fans

Trotz der offensichtlichen Anstrengung und der Schmerzen während der Wehen verlor die werdende Mutter nicht den Kontakt zu ihrem Publikum. In den Pausen zwischen den Presswehen nahm sie sich immer wieder Zeit, um die Kommentare im Chat zu lesen und auf Nachrichten ihrer Follower einzugehen. Die ungewöhnliche Übertragung rief auch die Chefetage der Streaming-Plattform auf den Plan. Dan Clancy, der Geschäftsführer von Twitch, meldete sich persönlich im Live-Chat zu Wort.