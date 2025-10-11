Mit Handcremes gegen den Brustkrebs ankämpfen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Österreich erkranken jährlich rund 5.600 Frauen am Mammakarzinom, etwa 1.600 sterben an den Folgen dieser heimtückischen Krankheit. Viele der Todesfälle könnten vermieden werden, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt werden würde.

Orte des Vertrauens

Um mehr Frauen für die Wichtigkeit von Krebsvorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren, starteten die burgenländische Apothekerkammer und die Krebshilfe Burgenland im Vorjahr eine breite Kampagne. Diese wird nun fortgesetzt. Konkret werden von der Apothekerkammer 3.000 Handcremen für die Pink-Ribbon-Aktion und weitere wichtige Aktivitäten der Krebshilfe zur Verfügung gestellt, die bei Pink-Ribbon-Events gegen Spenden verteilt werden. Die Erlöse kommen Krebspatienten und den Aufklärungsmaßnahmen der Krebshilfe zugute.