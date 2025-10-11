Vorteilswelt
Neue Kampagne

Mit Handcremes gegen den Brustkrebs ankämpfen

Burgenland
11.10.2025 09:00
Apotheker-Chef Dieter Schmid mit Stellvertreterin Julia Kornfeind sowie Astrid Eisenkopf und ...
Apotheker-Chef Dieter Schmid mit Stellvertreterin Julia Kornfeind sowie Astrid Eisenkopf und Andrea Konrath.

Die burgenländischen Apotheken unterstützen erneut die Krebshilfe im Kampf gegen den Brustkrebs. 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Österreich erkranken jährlich rund 5.600 Frauen am Mammakarzinom, etwa 1.600 sterben an den Folgen dieser heimtückischen Krankheit. Viele der Todesfälle könnten vermieden werden, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt werden würde. 

Orte des Vertrauens
Um mehr Frauen für die Wichtigkeit von Krebsvorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren, starteten die burgenländische Apothekerkammer und die Krebshilfe Burgenland im Vorjahr eine breite Kampagne. Diese wird nun fortgesetzt. Konkret werden von der Apothekerkammer 3.000 Handcremen für die Pink-Ribbon-Aktion und weitere wichtige Aktivitäten der Krebshilfe zur Verfügung gestellt, die bei Pink-Ribbon-Events gegen Spenden verteilt werden. Die Erlöse kommen Krebspatienten und den Aufklärungsmaßnahmen der Krebshilfe zugute.

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen gehören zur Brustgesundheit dazu.
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen gehören zur Brustgesundheit dazu.

Akt der Solidarität
„Apotheken sind wichtige Anlaufstellen in Gesundheitsfragen. Dieses Vertrauen ist eine gute Grundlage, um Frauen auf die Wichtigkeit der Brustkrebsvorsorge hinzuweisen“, erklärt Apothekerkammer-Präsident Dieter Schmid. Krebshilfe-Geschäftsführerin Andrea Konrath sowie Landtagspräsidentin und Pink Ribbon-Botschafterin Astrid Eisenkopf begrüßen die Fortsetzung der Kampagne: „Gerade im Brustkrebsmonat Oktober setzen wir mit Aktionen wie dieser ein starkes Zeichen der Solidarität.“

Burgenland
