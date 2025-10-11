Digitalminister fordert Alternativen zu „Big Tech“

Fokus der Diskussion verschieben

Wildberger forderte jedoch, den Fokus der Diskussion zu verschieben. „Was mich persönlich an dieser Debatte stört: Wenn wir nur 50 Prozent der Energie, die wir aufwenden, anderen zu erklären, was sie tun oder lassen sollen, für Entwicklung aufbringen würden, dann hätten wir das Problem längst gelöst“, sagte er. Statt vor allem über Regulierung zu diskutieren, müsse Europa eigene digitale Alternativen entwickeln.