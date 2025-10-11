Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte in Deutschland

Digitalminister fordert Alternativen zu „Big Tech“

Digital
11.10.2025 11:26
Die Digitalwirtschaft wird von den IT-Riesen aus den USA dominiert.
Die Digitalwirtschaft wird von den IT-Riesen aus den USA dominiert.(Bild: AFP)

Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger hat sich bei zu großer Marktmacht grundsätzlich offen für eine Zerschlagung großer Tech-Konzerne gezeigt, plädiert aber für einen neuen Fokus in der Debatte.

0 Kommentare

„Wenn sie eine marktbeherrschende Stellung haben und den Wettbewerb blockieren, dann ist der Zeitpunkt für eine Intervention gekommen“, sagte Wildberger in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Es gebe gute Argumente dafür, zu mächtig gewordene Konzerne zu zerschlagen. Die Frage der Machtkonzentration sei „eine sehr ernste“. Hintergrund ist die Debatte um große US-Konzerne wie Google. Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte vor wenigen Wochen eine schärfere Anwendung des Kartell- und Steuerrechts gefordert und gesagt, dass man Google notfalls zerschlagen sollte.

Fokus der Diskussion verschieben
Wildberger forderte jedoch, den Fokus der Diskussion zu verschieben. „Was mich persönlich an dieser Debatte stört: Wenn wir nur 50 Prozent der Energie, die wir aufwenden, anderen zu erklären, was sie tun oder lassen sollen, für Entwicklung aufbringen würden, dann hätten wir das Problem längst gelöst“, sagte er. Statt vor allem über Regulierung zu diskutieren, müsse Europa eigene digitale Alternativen entwickeln.

„Entscheidend ist doch, dass wir derzeit gar keine Alternative zu dem entwickelt haben, was wir als Bedrohung ansehen“, kritisierte der Minister. „Auf der Entwicklung der Alternative muss das Hauptaugenmerk liegen.“ Zugleich verwies er auf die Schnelllebigkeit der Branche, was auch eine Marktbeherrschung durch einen Konzern schnell ändern könne. Durch Künstliche Intelligenz (KI) könnten heute dominant wirkende Geschäftsmodelle „morgen schon überholt sein“.

Lesen Sie auch:
Dei Tech-Multis müssen auch hierzulande einen Beitrag leisten.
Digitalsteuer
Wie Europa bei den Online-Giganten mitkassiert
06.09.2025
Apple, Google, YouTube
EU verlangt Auskunft: Wie schützt Big Tech Kinder?
10.10.2025
„Wütend und hilflos“
Die Autorin, die es mit dem Tech-Riesen aufnahm
06.10.2025

Wildberger sagte in dem Reuters-Interview auch, dass er für mehr digitale Souveränität eintrete und am 18. November zu einem Digitalgipfel eingeladen habe. Dabei gehe es unter anderen um eine bessere Vernetzung deutscher und europäischer Firmen. Aber auch Kooperationen mit US-Unternehmen seien wichtig, digitale Souveränität bedeute nicht Protektionismus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Krone Plus Logo
Schwärme immer größer
Wieso Chinas Drohnen-Shows Militärs Sorge bereiten
Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Krone Plus Logo
„Funkgerät“ eingebaut
Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
192.166 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
135.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.781 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
941 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
933 mal kommentiert
Im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof kam es zur tödlichen Verwechslung.
Mehr Digital
Mehr als nur Drohnen
Warnung aus Polen: Putins Hacker äußerst aktiv
Wer ist zuständig?
Verwirrung um deutsche Sammelklage gegen Facebook
Kartellbehörde aktiv
Bald strengere Regeln für Google in Großbritannien
USA statt Deutschland?
Wirbel um Börsengang von Milliarden-Startup DeepL
Debatte in Deutschland
Digitalminister fordert Alternativen zu „Big Tech“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf